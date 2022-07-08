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В камере следственного изолятора Новочеркасска нашли повешенным заключенного

В камере следственного изолятора Новочеркасска нашли повешенным заключенного

Сотрудники следственного изолятора № 3 в Городе Новочеркасске Ростовской области сотрудники режимного объекта обнаружили в камере мужчину, который свёл счеты с жизнью, сообщает издание Donday, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

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