В камере следственного изолятора Новочеркасска нашли повешенным заключенного

Сотрудники следственного изолятора № 3 в Городе Новочеркасске Ростовской области сотрудники режимного объекта обнаружили в камере мужчину, который свёл счеты с жизнью, сообщает издание Donday, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.