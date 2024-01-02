Square Enix планирует “агрессивно” использовать искусственный интеллект Как соо...

Square Enix планирует “агрессивно” использовать искусственный интеллектКак сообщил президент компании Такаши Кирю, Square Enix планирует в ближайшем будущем активно использовать искусственный интеллект в качестве важного элемента для стратегического роста компании.
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