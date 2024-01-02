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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Square Enix планирует “агрессивно” использовать искусственный интеллект Как соо...

Square Enix планирует “агрессивно” использовать искусственный интеллект Как соо...

Square Enix планирует “агрессивно” использовать искусственный интеллектКак сообщил президент компании Такаши Кирю, Square Enix планирует в ближайшем будущем активно использовать искусственный интеллект в качестве важного элемента для стратегического роста компании.

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