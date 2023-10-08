Конец мифа "Меркавы"

Ну чо, жиды уже столетиями по всей планете разжигают войны и льют чужую кровь ради своего гешефта, наконец то война пришла к ним. Вот как исраель разотрут, надо будет наглию с пендосией унасекомить, что бы мир вздохнул спокойно. Ах да и поляков с галицийцами.

Silver Kont

Жиды всегда и везде занимались мифотворчеством, о своей "богоизбг'анности" и т.п., за что их ненавидели и пиZдили... Вот и с "меркавой" прокол вышел, теперь её хер кому продашь на Ближнеи Востоке.... На этот раз арабов чем-то достали всерьёз, или пиндосы совершили провокацию специально, но дело приняло серьёзный оборот. Дела у пиндосов вна окраине идут херово, решили создать новый очаг напряжённости, не пожалели даже жидов.... Сейчас в России вони будет больше, сбежавшие ранее жиды "вдруг" вспомнят о российских паспортах и поспешат вернуться, где можно переждать очередную пиZдиловку жидов, пока помалкивая в тряпочку...