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Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    главное ,чтоб всяких пугалкиных макаревичей не привезли назадЗа кого болеть?
  • Silver Kont
    Главное, чтобы обратно в Россию не вернулись, а то вонь будет стоять ужасная...За кого болеть?
  • zoubova
    А ,интересно,как себя чувствуют те,кто уехал в израиловку.Страшно,наверное,а деваться,то некудаЗа кого болеть?

Конец мифа "Меркавы"

Конец мифа "Меркавы"

Вчера буднично похоронили мифологию "Меркавы". Уничтожено 2 танка, 3 (по другим данным 4) захвачены в качестве трофеев.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
Ну чо, жиды уже столетиями по всей планете разжигают войны и льют чужую кровь ради своего гешефта, наконец то война пришла к ним. Вот как исраель разотрут, надо будет наглию с пендосией унасекомить, что бы мир вздохнул спокойно. Ах да и поляков с галицийцами.
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1 д.
Silver Kont
Жиды всегда и везде занимались мифотворчеством, о своей &quot;богоизбг&#39;анности&quot; и т.п., за что их ненавидели и пиZдили... Вот и с &quot;меркавой&quot; прокол вышел, теперь её хер кому продашь на Ближнеи Востоке.... На этот раз арабов чем-то достали всерьёз, или пиндосы совершили провокацию специально, но дело приняло серьёзный оборот. Дела у пиндосов вна окраине идут херово, решили создать новый очаг напряжённости, не пожалели даже жидов.... Сейчас в России вони будет больше, сбежавшие ранее жиды &quot;вдруг&quot; вспомнят о российских паспортах и поспешат вернуться, где можно переждать очередную пиZдиловку жидов, пока помалкивая в тряпочку...
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21 час.

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