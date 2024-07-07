Разлученные при рождении близнецы случайно нашли друг друга в TikTok, Элен Дейсадзе, грузинка по национальности, несколько лет назад случайно обнаружила в Сети девушку, которая была поразительно похожа на неё, передает Bild.
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