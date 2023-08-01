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Коэффициент на победу 2Drots в Кубке России обвалился. Во время открытия линии давали 2.94

2Drots сыграют с «Сахалином» 2 августа на стадионе «Москвич» в Кубке России.  Во время открытия линии на их победу выставили коэффициент в 2.

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