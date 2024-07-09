«Сереге было мало всего»: Потехин обвинил Жукова в краже денег и распаде «Руки Вверх!»

Алексей Потехин раскрыл свою версию распада группы «Руки Вверх!». Из-за чего на самом деле перестал существовать популярный дуэт? Правда, что Жуков обманывал Потехина и выводил деньги с их общего счета? В чем еще Алексей обвинил Сергея? И что тот ответил бывшему коллеге? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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