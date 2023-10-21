FT: cпонсоры вузов США отзывают поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС

Крупнейшие американские вузы теряют свою поддержку из-за того, что их спонсоры начали отзывать запланированное финансирование из-за реакции учебных заведений на происходящее в Израиле, сообщает The Financial Times.
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