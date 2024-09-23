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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Дорогой наш, любимый папа

Дорогой наш, любимый папа, Самый близкий, родной человек, С юбилеем тебя поздравляем. Очень просим, останься навек: Как всегда, молодым и красивым, Жизнерадостным и озорным, Замечательным папочкой в мире.

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