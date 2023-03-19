Путин впервые приехал в Донбасс и посетил Мариуполь

Глава государства объехал несколько районов города и побывал в гостях у семьи местных жителей, сообщили в КремлеПрезидент России Владимир совершил первую рабочую поездку на территорию Донецкой народной республики, в том числе город Мариуполь.
Глава государства объехал несколько районов города и побывал в гостях у семьи местных жителей, сообщили в КремлеПрезидент России Владимир совершил первую рабочую поездку на территорию Донецкой народной республики, в том числе город Мариуполь.
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