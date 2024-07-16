Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов Государственной думы в 22-м интегральном рейтинге депутатов, который есть в распоряжении РИА Новости.
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