Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов Государственной думы в 22-м интегральном рейтинге депутатов, который есть в распоряжении РИА Новости.