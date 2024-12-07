Пожилую петербурженку пытались выселить из собственной квартиры. Мошенники обманным путем несколько раз смогли поменять замки и стащили ее деньги, а сын женщины убедил ее выписаться из жилья.
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Пожилую петербурженку пытались выселить из собственной квартиры. Мошенники обманным путем несколько раз смогли поменять замки и стащили ее деньги, а сын женщины убедил ее выписаться из жилья.