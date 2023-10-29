Секретная техника СССР: первый советский телетанк

В стране еще не было ни телевизоров, ни даже телевещания, когда в 1930 году на полигон выбрался… первый советский телетанк! Модель Т‑18, оснащенная радиоаппаратурой, успешно выполняла первые команды оператора типа «Вперед – назад».
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