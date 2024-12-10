Аннинские укрепления в Выборге закроют для пешеходов

В середине декабря здесь начинается реставрация.Аннинские укрепления в Выборге с середины декабря будут недоступны для прохода пешеходов, так как в районе исторических сооружений начинаются реставрационные работы.
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