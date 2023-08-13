Политика как она есть

40 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Однако в СССР понимали и помогали!Зачем России нужн...
  • Марина Козуб
    Сомневающихся и ждунов изменения в жизни никогда не удовлетворят: им дайте импорт и молочные реки с кисельными берега...Отложенный эффект...
  • Nikolay Stepanov
    Надо инвестировать в Сибирь, но там почти везде вечная мерзлота, поэтому себестоимость любой продукции будет очень вы...Зачем России нужн...

Мятежевойна и власовцы

Мятежевойна и власовцы

«Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году» (зачёркнуто).«Мятежевойна». Эту штуку придумал Евгений Месснер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yura Gladkoborodov
А что не картавим? Эк вас корежит от одного упоминания про жидов. Автор наверняка,как и я.поклонник Григория Климова. Тот правильно раскрывал человеконенавистническую сущность жидовни.И автор в статье указывает.что как не революционер,так пархатые пейсы торчат в разные стороны.
Ответить
9 час.
АА
Алекс Архипов
Заказуха.
Ответить
7 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Только вот не знает, куда за деньгами приходить. Пожет, подскажете?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх