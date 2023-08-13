«Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году» (зачёркнуто).«Мятежевойна». Эту штуку придумал Евгений Месснер.
Мятежевойна и власовцы
Комментарии
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Yura Gladkoborodov
А что не картавим? Эк вас корежит от одного упоминания про жидов. Автор наверняка,как и я.поклонник Григория Климова. Тот правильно раскрывал человеконенавистническую сущность жидовни.И автор в статье указывает.что как не революционер,так пархатые пейсы торчат в разные стороны.
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9 час.
АА
Алекс Архипов
Заказуха.
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7 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Только вот не знает, куда за деньгами приходить. Пожет, подскажете?
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2 час.
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