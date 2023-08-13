Мятежевойна и власовцы

Yura Gladkoborodov

А что не картавим? Эк вас корежит от одного упоминания про жидов. Автор наверняка,как и я.поклонник Григория Климова. Тот правильно раскрывал человеконенавистническую сущность жидовни.И автор в статье указывает.что как не революционер,так пархатые пейсы торчат в разные стороны.