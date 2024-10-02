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Ученые предупредили о сильном геошторме 11 и 12 октября

Ученые предупредили о сильном геошторме 11 и 12 октября

Петербуржцы уже 11 и 12 октября могут прочувствовать на себе первую магнитную бурю в этом месяце. Предвестниками сильного геошторма станут отголоски космической активности, которые начнут влиять на Землю 5 октября.

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