МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей

В Госдуме предлагают увеличить размер МРОТ для россиян с 19,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов.