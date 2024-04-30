ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А вот Антимацдан реально подвел,это всё и из за них.Где они прятались.Как-то население Украины более ,чем толпы идиот...Активистка расска...
  • Eduard
    Те кто там разбойничал,самих давно похоронили,что смещно!Активистка расска...
  • Eduard
    Кровью Майдан начался,кровь и до сих пор льется!Активистка расска...

МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей

МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей

В Госдуме предлагают увеличить размер МРОТ для россиян с 19,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх