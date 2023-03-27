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DIMA CHEPA
Куда же ваша сраная демократия подевалпсь?
Житель Праги пред...
Валерий Ребров
Вот тут хоть правильно сделали, парнишка заслужил эту награду
Путин наградил ме...
ЛР
Леонид Ла Рошель
Что интересно - в первоисточнике заголовок написан правильно. Тупая школота просто тупо скопировать не может.
Жительницу Подмос...
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