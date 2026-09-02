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Собянин рассказал о подключении 75 регионов к московским сервисам ИИ-диагностики

Собянин рассказал о подключении 75 регионов к московским сервисам ИИ-диагностики

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет К сервисам искусственного интеллекта в сфере лучевой диагностики, разработанным в Москве, подключились 75 регионов России и 2,5 тысячи медицинских организаций.

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