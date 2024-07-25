Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 506 подписчиков

На Ставрополье вынесут приговор живодёру, поджёгшему будку с собакой

На Ставрополье вынесут приговор живодёру, поджёгшему будку с собакой

Ранее мужчина был судим. Незадолго до произошедшего он вышел из тюрьмы.Правоохранители завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Ессентуков, обвиняемого в поджоге будки с собакой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх