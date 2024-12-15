Сказочная жизнь в 2025 году: Павел Глоба раскрыл секреты трёх счастливчиков среди знаков зодиака Юлия ЧелкановаВ преддверии 2025 года астролог Павел Глоба делится своими предсказаниями, которые могут изменить жизнь многих людей.