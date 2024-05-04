В Екатеринбурге в ночь на 4 мая прошел обильный снегопад

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, 4 мая. Об этом сообщает РИА Новости. "Из-за метели в уральской столице снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши", - уточнили в сообщении.