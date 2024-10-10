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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Климов о работе в Сочи: «У ребят порой замечал: когда только переезжают, то первые несколько месяцев живут с ощущением, будто они на отдыхе или на сборе»

Климов – олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде. Сейчас в этом городе он тренирует спортсменов-парников.

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