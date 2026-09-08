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Венгрия высылает 10 российских дипломатов. РФ готовит зеркальный ответ

Венгрия высылает 10 российских дипломатов. РФ готовит зеркальный ответ

Будапешт наносит удар по дипломатическим отношениям с Москвой. 8 сентября министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства.

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