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Верке Сердючке запретили выезд из Украины

Верке Сердючке запретили выезд из Украины

Артист пожаловался на отмененные концерты Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, выразил недовольство тем, что министерство культуры Украины не дало ему разрешение на выезд за границу.

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