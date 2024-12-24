Трампу пообещали сложную дилемму по одному вопросу

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии, так как он хочет вывести оттуда войска, что при этом может повысить угрозу распространения терроризма в регионе.
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