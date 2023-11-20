«Монпансье по воскресеньям» - отрывок из книги Натальи Максимовой «Варежкина несказка»

Antenna Daily публикует отрывок из книги Натальи Максимовой «Варежкина несказка». Монпансье по воскресеньям По выходным Вовка с сестрой и родителями отправлялись на традиционный обед в гости к бабушке и дедушке.
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