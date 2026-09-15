Невролог Демьяновская предупредила об опасности неправильного массажа

Невролог Екатерина Демьяновская предостерегает о риске инсульта при неправильном массаже. Нарушение техники может вызвать разрыв артерии и серьезные симптомы.
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