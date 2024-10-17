Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бандеровцы неисправимы

Бандеровцы неисправимы

Уголовное дело возбуждено против бывшего боевика "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация), который, отбывая во Владимирской области 25-летний срок за убийство жителей Мариуполя, склонял других заключенных вступить в террористическую организацию, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах Звоночек, который не должен оставаться без внимания: как минимум некоторых осужденных за военные преступления хохлов условия содержания в колониях не лечат.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
на урановые рудники!!!!!!!!!!
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