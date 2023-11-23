Одним из погибших в Индии россиян оказался театральный актер

В Индии трагически погиб российский актер Максим Белецкий. Об этом сообщает на странице в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба Республиканского театра кукол города Йошкар-Ола со ссылкой на родственников мужчины.
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