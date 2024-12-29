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Козырев о 0:2 с «Салаватом»: «Северстали» было тяжеловато. Создали много возможностей, но не забили из-за феноменальной игры Самонова»

«Мы играли против сильной команды, которая является одним из лидеров Восточной конференции. Мы убедились, что это достаточно организованная команда, которая играет в быстрый хоккей.

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