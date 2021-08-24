Турнир имени Пучкова. СКА обыграл «Сочи», «Авангард» уступил «Торпедо»

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал турнир имени Пучкова. Турнир имени Пучкова Авангард – Торпедо – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) 1:0 – 7 Каски (Береглазов, Жарков), ГБ 1:1 – 22 Шенфельд (Турбин, Михеев) 1:2 – 23 Гончарук (Ураков, Белевич) 2:2 – 30 Грицюк, Б 2:3 – 55 Пайгин (Тянулин, Шавин) СКА – Сочи – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) 0:1 – 3 Шэн (Глотов, Вихарев), ГБ 1:1 – 18 Морозов (Бардаков) 2:1 – 30 Морозов (Каменев, Стремвалль), ГБ 3:1 – 55 Мичков (Бринкман) 4:1 – 55 Бардаков (Галенюк) Положение команд: СКА – 2 (1), «Торпедо» – 2 (1), «Северсталь» – 0 (0), «Сочи» – 0 (1), «Авангард» – 0 (1).
Свежие комментарии