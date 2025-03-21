Путь к «кольцу ада» проложили по дублеру улицы Широкая

Ограничения связаны с работами «ВИСа» в рамках строительства четвертого моста через реку Обь. В Новосибирске для проезда от улицы Троллейная в направлении площади Труда водителям необходимо ехать по дублеру улицы Широкая.
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