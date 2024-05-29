Актрисы Ирина и Ксения Алферовы приехали на кинофестиваль в Ульяновске

Актриса Ирина Алферова впервые за долгое время появилась на публике с дочерью Ксенией. Артистки приехали на кинофестиваль в Ульяновске и прошлись по ковровой дорожке вместе с юной жительницей города, приветствуя поклонников.
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