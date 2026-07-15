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Zero Hedge

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US & Iran Exchange Heavy Strikes For 5th Day As Trump Warns He'll Take Out Power Plants Next

US & Iran Exchange Heavy Strikes For 5th Day As Trump Warns He'll Take Out Power Plants Next

US & Iran Exchange Heavy Strikes For 5th Day As Trump Warns He'll Take Out Power Plants Next The Pentagon opened Wednesday morning (US time) by announcing yet another round of strikes on Iran, in what looks like sustained action - also increasingly expanding to include civil and energy infrastructure of the Islamic Republic.

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