Тащили за хвост: из холодильника с сырами в магазине вытянули дикого койота

На видео, опубликованное в соцсетях, показано, как сотрудник службы по уходу и контролю за животными и полицейский, вооружившись швабрами, пытаются достать койота из открытого холодильника для молочных продуктов.
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