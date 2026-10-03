Telegraph: Карл III не станет извиняться за роль Британии в работорговле

В ходе запланированной в октябре поездки по странам Карибского бассейна король Великобритании Карл III не намерен приносить извинения в связи с исторической ролью Англии в работорговле, газета The Telegraph, ссылаясь на заявление Букингемского дворца.
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