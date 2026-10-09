Переобувка своими силами — инструкция для тех, кто всё знает, но просто забыл

Чтобы не допустить ошибок во время смены летних шин на зимние, рекомендуем еще раз освежить в памяти правильный порядок действий.
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