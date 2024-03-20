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Русский Днепропетровск

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Террористические легионы Зеленского: что делают на Украине боевики ИГИЛ*

Кирилл Семенов 19 марта 2024 г.   Известный чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший еще против федеральных сил в Чечне, заявил, что его боевики ….

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