Яркое завершение лета: чем заняться в «Москвариуме» в августе

Август в «Москвариуме» на ВДНХ обещает быть особенно насыщенным: гостей ждут встречи с удивительными водными обитателями, увлекательный экоквест, экскурсии на любой вкус, интерактивная выставка и яркое шоу на большой водной сцене.
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