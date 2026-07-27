Женские страсти
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Женские страсти

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Яркое завершение лета: чем заняться в «Москвариуме» в августе

Яркое завершение лета: чем заняться в «Москвариуме» в августе

Август в «Москвариуме» на ВДНХ обещает быть особенно насыщенным: гостей ждут встречи с удивительными водными обитателями, увлекательный экоквест, экскурсии на любой вкус, интерактивная выставка и яркое шоу на большой водной сцене.

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