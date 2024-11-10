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В России начинаются клинические испытания инновационной вакцины против рака

В России начинаются клинические испытания инновационной вакцины против рака

Исследования запланированы на конец 2024 – начало 2025 года.В России начнут проводить клинические испытания инновационной вакцины против рака.

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