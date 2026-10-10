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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские фигуристы завоевали 13 из 18 медалей на мемориале Дениса Тена в Казахстане, в том числе 5 из 6 золотых

Российские фигуристы завоевали 13 медалей на мемориале Дениса Тена, который завершился в Алматы. Всего было разыграно 6 комплектов наград – по 3 у юниоров и взрослых.

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