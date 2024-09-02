9to5Mac: новые Mac mini c M4 лишатся портов USB Type-A

Следующее поколение компьютеров Mac mini может стать самым революционным за последние 14 лет. Основное отличие – отказ от использования интерфейсов USB Type-A, что приведет к значительным изменениям в дизайне устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии