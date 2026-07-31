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Отчетность Ingersoll Rand за II квартал 2026 года: выручка $2,05 млрд и новые сделки M&A

Отчетность Ingersoll Rand за II квартал 2026 года: выручка $2,05 млрд и новые сделки M&A

Промышленный гигант Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR), мировой лидер в области компрессорного оборудования, насосных систем и промышленных технологий, представил результаты за второй квартал 2026 года, подтвердив устойчивость бизнеса в условиях нестабильной макроэкономической среды.

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