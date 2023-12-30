ПВО сбила 32 украинских дрона над Московской, Орловской, Брянской и Курской областями

Противник намеревался совершить террористическую атаку, заявили в МинобороныСредства противовоздушной обороны в ночь на 30 декабря перехватили и уничтожили в небе над Московской, Орловской, Брянской и Курской областями 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
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