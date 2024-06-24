В Екатеринбурге насмерть разбился пожилой водитель, его жена и внук в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня, ФедералПресс. В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Пожилой водитель на иномарке въехал в дерево в окрестностях поселка Садовый, сообщает отделение пропаганды городской Госавтоинспекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии