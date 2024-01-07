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Макар сдает в аренду себя и жену. За 350 000 р. На 5 дней

Макар сдает в аренду себя и жену. За 350 000 р. На 5 дней

Что-то совсем худо дело с шекелями. На каком дне сейчас все эти гордецы ("не могли поступиться совестью") обитают? Хотя многие спасали тода не совесть, а свою зарубежную недвижимость и счета.

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Комментарии
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А
Алексей
Господа, да перестаньте мусолить этих патриотов, &quot;умерла так умерла&quot; и туда им дорога!
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1 час.
Oleg Prauskov
Да с таким .......  срать на одном поле,себя не уважать!!!Гниды они и подохнут как гниды!
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54 мин.
Сергей Елисеев
Они все напыщены ядом. Свалили, и хрен то с ними. И нечего о них упоминать. Как говорится в мудрой русской пословице:&quot;Баба с возу, кобыле легче&quot;.
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