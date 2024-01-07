Что-то совсем худо дело с шекелями. На каком дне сейчас все эти гордецы ("не могли поступиться совестью") обитают? Хотя многие спасали тода не совесть, а свою зарубежную недвижимость и счета.
Макар сдает в аренду себя и жену. За 350 000 р. На 5 дней
Комментарии
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А
Алексей
Господа, да перестаньте мусолить этих патриотов, "умерла так умерла" и туда им дорога!
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1 час.
Oleg Prauskov
Да с таким ....... срать на одном поле,себя не уважать!!!Гниды они и подохнут как гниды!
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54 мин.
Сергей Елисеев
Они все напыщены ядом. Свалили, и хрен то с ними. И нечего о них упоминать. Как говорится в мудрой русской пословице:"Баба с возу, кобыле легче".
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42 мин.
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