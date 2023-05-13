Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Учёные составили список продуктов, которые могут защитить от деменции

Учёные составили список продуктов, которые могут защитить от деменции

Богатыми источниками каротиноидов, защищающих клетки мозга от окислительного стресса, являются шпинат, кейл, базилик, петрушка, зеленый горошек, брокколи, тыква, бобовые, апельсины, мандарины, хурма, папайя, морковь, киви, сладкий перец, яблоки.

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