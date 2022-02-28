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ВСУ обстреляли Горловку десятком мин

Войска Украины обстреляли Горловку в Донбассе десятком мин, в том числе были мины 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации.

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