Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив запустила «Единая Россия»

Каждому участнику конкурса доступно персональное обучение, бесплатная консультация и помощь в написании заявки на один из конкурсов грантов на развитие НКО, а также информационное сопровождение и возможность стать кандидатом в депутаты, сообщает пресс-служба «Единой России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии