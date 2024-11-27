Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив запустила «Единая Россия»

Каждому участнику конкурса доступно персональное обучение, бесплатная консультация и помощь в написании заявки на один из конкурсов грантов на развитие НКО, а также информационное сопровождение и возможность стать кандидатом в депутаты, сообщает пресс-служба «Единой России».