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Вечерний Новосибирск

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Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив запустила «Единая Россия»

Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив запустила «Единая Россия»

Каждому участнику конкурса доступно персональное обучение, бесплатная консультация и помощь в написании заявки на один из конкурсов грантов на развитие НКО, а также информационное сопровождение и возможность стать кандидатом в депутаты, сообщает пресс-служба «Единой России».

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