Минобороны РФ: Patriot не справляется с современными средствами поражения

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не способен противостоять современным российским средствам воздушного нападения, заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Семенов, 5 июля сообщает газета «Красная звезда».
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